Данис Зарипов: «Тренерский вопрос в «Ак Барсе» — это не прерогатива игроков»

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов поделился ожиданиями от оставшихся матчей команды до плей-офф КХЛ, а также прокомментировал слухи о будущем главного тренера казанцев Дмитрия Квартальнова.

— Смогли отдохнуть перед плей-офф?

— Если исходить от себя, то да. Но в плей-офф, мы прекрасно знаем, что все бывает иначе, и давайте не будем торопиться с выводами, а посмотрим на этот отрезок в чемпионате. Он все покажет, насколько я отдохнул и подошел правильно к решающим играм.

— Есть информация, что Квартальнова не уволят из «Ак Барса», даже если клуб провалит плей-офф.

— Мы об этом никогда не думаем, это не наша прерогатива. Мы выходим и делаем только свое дело на льду и пытаемся победить каждую команду, — сказал Зарипов.

Напомним, накануне «Ак Барс» по буллитам проиграл «Авангарду», но при этом в пятый раз стал победителем дивизиона Харламова.