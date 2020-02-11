«Ак Барс» в пятый раз стал победителем дивизиона Харламова

Казанский «Ак Барс» досрочно стал победителем дивизиона Харламова Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Об этом стало известно после того, как екатеринбургский «Автомобилист» проиграл «Барысу» из Нур-Султана со счетом 2:4.

В турнирной таблице Восточной конференции «Автомобилист» занимает четвертое место с 70 очками, «Барыс» с 75 очками идет третьим. В таблице дивизиона Харламова «Автомобилист» занимает вторую строчку, за шесть матчей до конца регулярного чемпионата уступая «Ак Барсу» 12 очков. При равенстве очков «Ак Барс» будет иметь преимущество благодаря большему количеству побед в основное время.

«Ак Барс» стал победителем дивизиона Харламова в пятый раз, до этого команда побеждала в 2011, 2013, 2015 и 2018 годах.