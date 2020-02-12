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В Татарстане выпустили научно-популярный ролик к 100-летию ТАССР с мемами и эмодзи

12:30, 12.02.2020 1
В Татарстане выпустили научно-популярный ролик к 100-летию ТАССР с мемами и эмодзи
Фото: кадр видео

Институт истории им. Ш. Марджани опубликовал анимационный научно-популярный ролик о становлении Республики Татарстан к празднованию столетия ТАССР. Ролик состоит из исторических отсылок и забавных мемов, а эмоции создатели ролика передавали с помощью эмодзи.

«Ролик сделан в легком научно-популярном стиле и рассчитан на молодых людей, которые активно используют интернет. Он содержит мемы и отсылки к современной культуре», — цитирует «Татар-информ» руководителя отдела междисциплинарных исследований Института истории им. Ш. Марджани АН РТ Бахтияра Измайлова.

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