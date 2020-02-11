Парк сельхозтехники в Татарстане изношен примерно на 60%

Фото: «Реальное время»

На прошедшем сегодня заседании комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике заместитель министра сельского хозяйства республики Ришат Хабипов прокомментировал низкий темп обновления парка сельхозтехники в Татарстане. На эту проблему обратил внимание депутат Госсовета РТ Тахир Хадеев.

— Если мы посмотрим на коэффициент обновления техники, то по тракторам это 2%. Значит, через 50 лет только можно будет обновить трактора, — заметил Хадеев.

В ответ Ришат Хабипов признал, что сейчас парк сельхозтехники в Татарстане «изношен примерно на 60%».

— В прошлом году по профильной программе мы возместили практически 1,8 млрд рублей на техническое перевооружение. В то же время Минсельхоз имеет документы на уже приобретенную технику практически на ту же сумму. Сегодня идет активная выборка этих сумм. Тем сельхозпредприятиям, которые представили документы об отсутствии налоговой задолженности, мы уже возмещаем с февраля, — сообщил замминистра сельского хозяйства РТ.