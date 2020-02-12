Министр сельского хозяйства РТ подвел итоги в растениеводстве

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Министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров положительно оценил итоги 2019 года в растениеводстве. В этом сезоне дана задача обеспечить рост на 5%



«В целом результаты года по растениеводству оцениваем как хорошие. Есть позитивная динамика, это более 4,5 млн тонн зерна, 2,8 млн тонн сахарной свеклы, картофеля — 1,2 млн тонн, овощей — более 340 тыс. тонн», — рассказал Зяббаров.



По словам министра, урожай формировался в непростых условиях. К весне погибло 218 тыс. гектаров озимых культур, ущерб составил 1,4 млрд руб. Минсельхоз России возместил аграриям ущерб только по застрахованным 60 тыс. га в размере 120 млн руб. Порядок на этот год такой же.



В этом году выставлена задача обеспечить 5% рост по растениеводству. Это весьма серьезная цель, но и задел заложен весомый.

«Аграрии Татарстана за год произвели продукции на 251 миллиард, а с учетом продукции пищепрома — на 461 миллиард. За предыдущий год произошло увеличение доли АПК в ВРП республики с 14,7% 2018 года до 16%. Наблюдается прирост по всем направлениям деятельности.



В 2019 году в РТ произвели продукции на сумму более 461 млрд рублей. Стоимость валовой продукции сельского хозяйства выросла на 3% и составила почти 251 млрд руб. Улучшилась экономика отрасли. Денежная выручка выросла на 15% и составила более 119 млрд руб. Прибыль выросла на 1 млрд руб. и составила 9,9 млрд руб. Рентабельность превысила 10,5%, уменьшилось количество убыточных хозяйств.

Ранее сообщалось, что Татарстан сохранил четвертое место в РФ по производству сельхозпродукции.