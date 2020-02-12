Одес Байсултанов назначен заместителем министра спорта РФ

Занимавший пост первого замминистра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов назначен заместителем министра спорта России. Соответствующее распоряжение опубликовано накануне на сайте правительства.

«Назначить Байсултанова Одеса Хасаевича заместителем министра спорта Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.

Байсултанов долгое время входил в правительство Чеченской Республики, в 2007 году стал ее председателем. После 2012 года занимал различные посты по делам Северного Кавказа.

Также Байсултанов является почетным гражданином Чеченской Республики.

Напомним, ранее новым министром спорта РФ стал Олег Матыцин.