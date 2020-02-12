Слуцкий понимал, что Березуцкие не согласятся работать в Казани

Экс-помощник Леонида Слуцкого в голландском «Витессе» Василий Березуцкий заявил, что нынешний тренер «Рубина» понимал, что братья не согласятся работать с ним в Казани.

— Леонид Слуцкий не обиделся на вас? Он все-таки делал вам конкретное предложение, приглашал вас с братом в «Рубин»?

— Нет, Леонид Викторович понимал, что мы, скорее всего откажемся от его предложения по причине нежелания уезжать из Москвы. Когда играли в футбол, все-таки не так много времени проводили с семьей, детьми. Так что он предполагал, что мы вряд ли согласимся работать в Казани, — заявил Березуцкий.

Ранее братья Березуцкие входили в тренерский штаб Леонида Слуцкого в голландском «Витессе». После ухода из клуба они могли оказаться в «Рубине», но отказались от предложения казанцев.

Чуть позже братья Алексей и Василий Березуцкие вернулись на работу в московский ЦСКА.