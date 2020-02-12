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Хуснуллин будет помогать регионам в продвижении нацпроектов

07:21, 12.02.2020
Хуснуллин будет помогать регионам в продвижении нацпроектов

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что будет помогать губернаторам регионов в реализации нацпроектов. Об этом она написал в «Инстаграм».

«Обращаю особое внимание каждого из губернаторов на реализацию нацпроектов. Если планы не выполняются — будем разбираться в причинах и помогать регионам!» — написал Хуснуллин.

Ранее Марат Хуснуллин сообщил, что «начал разбираться с ипотекой».

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