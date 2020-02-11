Хуснуллин попросил пользователей Twitter рассказать реальную ситуацию с ипотекой

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что «начал разбираться с ипотекой», и попросил пользователей Twitter рассказать об условиях кредитования, в том числе о размере процентов.



«Хочу получить реальную ситуацию по рынку от тех, кто пользуется продуктом, а не отчетные цифры. Всем, конечно, не отвечу, но все зафиксирую. Соберу объем информации и буду работать по этому вопросу. Уверен, что ипотека должна быть доступнее!», — написал Хуснуллин.

Ранее Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в 9% преступлением.