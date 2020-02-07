Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в 9% преступлением

Вице-премьер России Марат Хуснуллин назвал среднюю ставку по ипотеке в 9% завышенной.

«Ставка по ипотеке в 9%, я считаю, — это преступление. Нам необходимо снижать ее, для этого нужно проработать ряд мер, обсудить этот вопрос с банками», — приводит его слова «Интерфакс».

Он добавил, что без снижения ипотечной ставки невозможно добиться выполнения нацпроекта по жилью.



Ранее Хуснуллин предложил властям регионов создать специальные комиссии для решения проблем объектов строительства, которые финансируются из бюджета.