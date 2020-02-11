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Альметьевское троллейбусное управление-банкрот продает право требования долга за 20 млн рублей

22:32, 11.02.2020
Альметьевское троллейбусное управление-банкрот продает право требования долга за 20 млн рублей
Фото: mtsz.tatarstan.ru

Конкурсный управляющий МУП «Альметьевское троллейбусное управление» выставил на продажу право требования вексельного долга МУП «Управление ресурсами Альметьевского муниципального района» в размере 55 млн рублей. Все вексели были составлены в 2015-2016 годах.

Рыночная стоимость лота составляет 23,1 млн рублей, его выставили на продажу за 20,7 млн рублей.Заявки на участие в торгах принимаются с 16 марта по 5 июня, говорится в сообщении на сайте Единого федерального реестра.

Напомним, что было признано банкротом почти восемь лет назад, 25 мая 2012 года. Предприятие было создано как структурного подразделения Миннибаевского газоперерабатывающего завода 13 января 1976 года.

Бизнес Татарстан
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