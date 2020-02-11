Цулыгин о заболевших в «Салавате»: «Каждый должен думать о себе, но паники нет»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал победу в матче против «Адмирала» (3:0).

— Хорошая, интересная игра. Быстрые скорости, наша команда была заряжена, «Адмирал» играл хорошо, но мы бились в защите и в нападение. Победили за счет самоотдачи.

— Почему сегодня дали больше возможностей в большинстве второй спецбригаде? Они обычно не выходили первыми и играли по 30 секунд.

— Мы смотрели на то, готовы ли игроки первой спецбригады выходить сразу. Посмотрели на Сошникова, он подустал, поэтому первая пятерка не вышла. Дали им сыграть 30 — 40 секунд.

— Есть ли в команде запрет на какие-то вещи из-за эпидемии гриппа? Например, в некоторых клубах нельзя здороваться за руки.

— Есть заболевшие. Но паники нет. Каждый игрок должен думать о себе, элементарно мыть руки и делать другие вещи для гигиены. Запретов общих нет.

— Как состояние у Бурмистрова?

— Сегодня покатался на раскатке, посмотрим, как завтра будет себя чувствовать, — сказал Цулыгин.