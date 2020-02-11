Срок оформления маткапитала сократят с 15 до 5 дней

В России срок оформления российским семьям материнского капитала планируется сократить с 15 до 5 дней за счет электронного взаимодействия ведомств. Об этом сообщил глава думской фракции «Единой России» Сергей Неверов.

В пресс-службе отметили, что если срок оформления капитала сократится до пяти дней, то период, в течение которого семья сможет его получить, сократится с 30 до 10 дней, пишет «РИА Новости».

Ранее в Госдуме внесли поправки, расширяющие использование материнского капитала. Поправки продлевают действие программы до 31 декабря 2026 года с его ежегодной индексацией. Маткапитал будет выплачиваться семьям, в которых первый ребенок родился (или усыновлен) с 1 января 2020 года. Семьи получат 466 617 рублей. Если в семье родился второй или последующий ребенок, размер выплаты должен составить 616 617 рублей.