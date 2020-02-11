В Госдуму ввели поправки, расширяющие использование маткапитала

В Госдуме внесли поправки, расширяющие использование материнского капитала. Поправки продлевают действие программы до 31 декабря 2026 года с его ежегодной индексацией.

Маткапитал будет выплачиваться семьям, в которых первый ребенок родился (или усыновлен) с 1 января 2020 года. Семьи получат 466 617 рублей. Если в семье родился второй или последующий ребенок, размер выплаты должен составить 616 617 рублей, сообщает портал партии «Единая Россия».

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству расширить действие закона по материнскому капиталу

