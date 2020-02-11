Снижение банковских ставок сохраняет спрос на ипотеку в Татарстане

В Казани в прошедшем январе Росреестр заключил на 12% ипотечных договоров больше — 1 573, чем в аналогичном месяце 2019 года — 1 402. Правда, на фоне декабря (2 310) в столице республики снизилось количество зарегистрированных ипотечных договоров почти на 32%.

Количество сделок в целом по республике в январе этого года составило 3 532, что на 7% меньше, чем в аналогичном месяце прошлого года (3 799) и на 32% меньше, чем в минувшем декабре (5 244). Эксперты связывают снижение доли ипотеки с общим снижением зарегистрированных сделок на первичном и вторичном рынках республики в январе этого года.

Рост объема ипотеки в конце прошлого года для риелторов и застройщиков вполне закономерен. Они отмечают, что это стимул для покупателей.

«Поэтому количество ипотечных кредитов будет и дальше расти. К тому же ставка падает и на общем фоне банковских снижений. Идет соревнование банков за ставки, а застройщиков — за субсидированную ставку», — констатировала руководитель компании «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.

Коммерческий директор строительной компании «Домкор» Юрий Мочалин отметил, что по объектам предприятия ипотека сохраняется на стабильном уровне — 70%.

«Небольшое снижение ее доли отмечено за счет того, что на рынок пришли инвесторы, которые вкладываются в жилье с целью дальнейшей его продажи. Снижение ипотечных ставок происходит достаточно последовательно. Тренд, обозначенный в послании Путина, выдерживается и служит определенным сигналом к действию для покупателей. Но насколько движение ипотечной ставки компенсируется ростом стоимости квартир и как эта стоимость адаптируется к рынку, пока неизвестно, — рассуждает Мочалин.

Он прогнозирует, что «в апреле — мае, если не произойдет полного восстановления рынка, то достаточно существенный прогресс его будет ощутим, спрос начнет восстанавливаться.

«Думаю, затем год пройдет ровно, но показателей 2018 года мы не достигнем однозначно», сказал он, выразив надежду на то, что, «профессиональные люди, которые все больше приходят в управление строительным сектором, наконец-то отрегулируют наши взаимоотношения с банками в части эскроу-схем».