Власти Китая дали временное название новому коронавирусу

Новый коронавирус 2019-nCoV, выявленный в конце 2019 года, получил временное название.

Ему присвоили предварительное имя NCP — Novel Coronavirus Pneumonia («пневмония, вызываемая новым типом коронавируса»), говорится в заявлении Национального комитета по здравоохранению Китая.

Название 2019-nCoV ранее было присвоено вирусу Всемирной организацией здравоохранения. Цифры означают год выявления болезни, а буквы расшифровываются как «новый тип коронавируса».

Ранее сегодня Роспотребнадзор сообщил, что в России за прошедшие сутки не выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией из Китая. Все по данным Государственной Комиссии здравоохранения Китая на 9 февраля зарегистрировано 37 251 заболевших коронавирусом, погибших - 812 человека.