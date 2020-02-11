«Первичка» Татарстана в нынешнем январе «низко» стартовала

На первичном рынке недвижимости Татарстана в январе Росреестр зарегистрировал всего 796 договоров долевого участия. Этот объем почти на 44% уступает минувшему декабрю — 1415 сделок, и проигрывает на 48% первому месяцу прошлого года тоже — 1534.

«По сути, конец ноября — декабрь прошлого года были вялыми. Считаю, что это и отразилось на количестве сделок, зарегистрированных Росреестром в январе. В новом году наблюдаем ощутимое оживление. Сейчас к нам идут клиенты, они обращаются в банки, им одобряют ипотеку, идет договорная работа. Скорее всего, всплеск интереса связан с указами президента, расширением программы материнского капитала, субсидированием ипотечных ставок», — прокомментировал ситуацию коммерческий директор строительной компании «Домкор» Юрий Мочалин.

Исполнительный директор «АК БАРС Недвижимость» Антон Вассерман отметил, что у компании количество сделок в нынешнем январе по сравнению с прошлогодним, наоборот, выросло на 11%. По его мнению, статистика Росреестра отражает много «не чистых, а схемных сделок».

«Дело в том, что многие застройщики в первом квартале регистрировали продажи на другие юридические лица. Это ни для кого не секрет. К примеру, в январе 2019 года «Сити Строй» перевел все непроданные квартиры в ЖК «Голливуд» на другую организацию», — сказал он.

По словам директора компании «Счастливый дом» Анастасии Гизатовой, застройщики стали усиленно субсидировать ставки, их предложения варьируются от 1% до 4%. Гизатова полагает, что компании просто так не субсидировали бы ставку, если бы были довольны уровнем продаж на первичном рынке. Руководитель агентства недвижимости отмечает, что продажи застройщиков зависят от места расположения, планировки, стоимости и каких-то мотивирующих акций.

«То, что нет рекордов, — неудивительно: тот, кто хотел, уже приобрел в прошлом году, рекордном на фоне перехода на эскроу-счета 2018-м. Если не произойдет никаких внешнеэкономических факторов и стимулов, этот год будет размазанным, спокойным, но не будет стагнационным и падающим. Количество сделок сохранится примерно в одном диапазоне», — подчеркнула директор «Счастливого дома».