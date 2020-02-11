В автобусах Казани за неделю выявили больше полусотни нарушений

С 3 по 10 февраля в казанских автобусах контрольно-ревизионная служба комитета по транспорту города нашла 58 нарушений.

Около половины нарушений, 25, связаны с отсутствием бейджиков у водителей и кондукторов, еще у 10 не было формы. Восемь нарушений зафиксированы во время посадки или высадки пассажиров в неположенных местах, восемь водителей разговаривали по телефону во время движения. Контрольно-ревизионная служба выявила пять грязных автобусов, два начали движение с открытыми дверями, сообщается на «Транспортном сайте» Казани.

Ранее сообщалось, что автотранспортным предприятиям Казани необходимо принять на работу около 450 водителей и 790 кондукторов. Это связано с вступлением в силу с 1 июля 2020 года федерального закона, согласно которому в целях обеспечения безопасности перевозки пассажиров каждый городской автобус должен быть оборудован бортовым самописцем — тахографом.