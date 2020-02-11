Рустам Минниханов вручил первую медаль 75-летия Победы участнику войны

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил краеведческий музей «Дружба народов» в селе Ципья Балтасинского района РТ. Директором музея является местный житель, участник Великой Отечественной войны Гарифзян Галиевич Галиев.

Президент Татарстана поблагодарил ветерана за большое внимание к истории родного края и поздравил с 75-летием Великой Победы. Минниханов вручил Гарифзяну Галиеву первую медаль 75-летия Победы, а также преподнес в дар музею гусли, передает пресс-служба президента РТ.

Гарифзян Галиевич Галиев родился в марте 1927 года. Он ушел на фронт добровольцем в августе 1944 года.

Принимал участие в боях против японских милитаристов в составе 38-й штурмовой дивизии в качестве воздушного радиста-стрелка штурмового самолета ИЛ-2.

За успешные воздушные бои над городами Харбин, Мукьдин получил благодарность от главнокомандующего И.В. Сталина и в 1946-м медаль «За победу над Японией».

В 1985 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР награжден орденом Отечественной войны.

Музей ветеран основал в 1965 году, работая учителем в местной школе.

Гарифзян Галиев — заслуженный работник культуры, почетный гражданин Балтасинского района.

Напомним, что по поручению Рустама Минниханова в Татарстане участники Великой Отечественной войны получат по 100 тысяч рублей.