В Татарстане, несмотря на погоду, собрали 4,5 млн тонн озимых
Замминистра сельского хозяйства РТ Ришат Хабипов рассказал, что в эту зиму в Татарстане «погибло много озимых». При этом удалось собрать 4,5 млн тонн урожая.
На заседании комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Госсовета РТ чиновник рассказал о компенсациях, поступивших из-за гибели озимых.
«Всего у нас застраховано порядка 40% сельхозпроизводителей. В прошлом году получили по застрахованным площадям 1,3 млн рублей. Также возмещение даст Минсельхоз РФ», — заявил Хабипов.ПромышленностьАгропром Татарстан
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