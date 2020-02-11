В Татарстане, несмотря на погоду, собрали 4,5 млн тонн озимых

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Замминистра сельского хозяйства РТ Ришат Хабипов рассказал, что в эту зиму в Татарстане «погибло много озимых». При этом удалось собрать 4,5 млн тонн урожая.

На заседании комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Госсовета РТ чиновник рассказал о компенсациях, поступивших из-за гибели озимых.

«Всего у нас застраховано порядка 40% сельхозпроизводителей. В прошлом году получили по застрахованным площадям 1,3 млн рублей. Также возмещение даст Минсельхоз РФ», — заявил Хабипов.