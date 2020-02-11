Казань может принять фестиваль уличного искусства «Культурный код»

Фото: скриншот видео

Казань может стать одним из городов, принимающих фестиваль уличного искусства «Культурный код». Организаторами фестиваля выступают Общероссийский народный фронт и АНО «Россия — страна возможностей».

На сегодня экспертная комиссия определила шесть заявок, из которых три города-участника будут определяться онлайн-голосованием.

Как сообщается на сайте АНО «Россия — страна возможностей», в фестивале примут участие не менее 40 художников из разных стран мира, которые создадут около 100 масштабных работ — муралов — на фасадах домов. Работы будут вестись с 15 апреля по 30 октября.

К казанской заявке приложена следующая видеовизитка:

Среди участвующих в голосовании также есть заявки из Ижевска и Нижнего Новгорода. Кроме того, рассчитывать на проведение «Культурного кода» могут поселок Солнечнодольск Ставропольского края, Волховский район Ленинградской области и Челябинск.