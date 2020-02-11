В Госдуме почтили память Айрата Хайруллина

Фото: realnoevremya.ru / Людмила Артамонова

Депутаты Госдумы на заседании 11 февраля почтили минутой молчания память Айрата Хайруллина, погибшего на прошлой неделе.

«В пятницу на 50-м году жизни трагически погиб наш коллега, друг, депутат Государственной думы четырех созывов, заместитель председателя комитета Государственной думы по аграрным вопросам Айрат Назипович Хайруллин. Предлагаю почтить его память минутой молчания», — сказал, открывая заседание, первый вице-спикер Александр Жуков.

Также депутаты приняли решение досрочно прекратить полномочия погибшего коллеги, передает ТАСС.

Напомним, что в пятницу, 7 февраля, под Казанью вертолет депутата совершил жесткую посадку. Айрат Хайруллин погиб, в живых остались помощник депутата и пилот воздушного судна. Церемония прощания состоялась в Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая. Его похоронили на татарском кладбище в поселке Мирном, рядом с матерью. Расследованием крушения занимается Международный авиационный комитет.