Госсовет Татарстана готов потратить на открытки к 8 Марта более 100 тысяч рублей
Госсовет Татарстана объявил тендер на изготовление и поставку поздравительных комплектов «С Международным женским днем 8 Марта!». Начальная цена контракта составляет 116,3 тысячи рублей.
Из сообщения на сайте госзакупок следует, что заявки принимаются с 29 января до 10 февраля. Аукцион проводился сегодня, 11 февраля.
Республиканский парламент закупает 350 поздравительных комплектов, в которые входят конверт, открытка и вкладыш.ОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым