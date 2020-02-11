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Госсовет Татарстана готов потратить на открытки к 8 Марта более 100 тысяч рублей

13:22, 11.02.2020
Госсовет Татарстана готов потратить на открытки к 8 Марта более 100 тысяч рублей

Госсовет Татарстана объявил тендер на изготовление и поставку поздравительных комплектов «С Международным женским днем 8 Марта!». Начальная цена контракта составляет 116,3 тысячи рублей.

Из сообщения на сайте госзакупок следует, что заявки принимаются с 29 января до 10 февраля. Аукцион проводился сегодня, 11 февраля.

Республиканский парламент закупает 350 поздравительных комплектов, в которые входят конверт, открытка и вкладыш.

ОбществоВласть Татарстан
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