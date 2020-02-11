Минниханов вручил фермерам Кукмора орден «За заслуги перед Республикой Татарстан»

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил рекордные показатели кукморских фермеров по надою молока. Кукморский район РТ получил орден «За заслуги перед Республикой Татарстан».

На заседании районного совета президент отметил, что в сутки в районе производится 300 тонн молока. За последние пять лет производство молока выросло вдвое, до 98,7 тысячи тонн.

Если перевести объем на молоковозы с прицепом по 20 тонн, реализовано молока около 5000 машин, или 1645 железнодорожных вагонов по 60 тонн каждый, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее «Реальное время» анализировало деятельность крупнейших ферм Татарстана. За 10 лет надои выросли на 25%.