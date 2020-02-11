Соцсети: на трассе в Татарстане загорелась фура
В соцсетях появилось видео горящего грузовика на трассе. Горящая фура попала в объектив видеорегистратора мимо проезжающего автомобиля.
Автор пояснил, что фура загорелась на трассе М-7 возле кафе «Муш». На кадрах видно, что огнем объята кабина грузовика. На момент съемки огонь не успел перекинуться на кузов.
Информации о пострадавших нет.
Ранее в Верхнеуслонском районе Татарстана загорелась фура с яйцами.
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