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Соцсети: на трассе в Татарстане загорелась фура

09:55, 11.02.2020
Соцсети: на трассе в Татарстане загорелась фура
Фото: кадр видео из соцсети

В соцсетях появилось видео горящего грузовика на трассе. Горящая фура попала в объектив видеорегистратора мимо проезжающего автомобиля.

Автор пояснил, что фура загорелась на трассе М-7 возле кафе «Муш». На кадрах видно, что огнем объята кабина грузовика. На момент съемки огонь не успел перекинуться на кузов.

Информации о пострадавших нет.

Ранее в Верхнеуслонском районе Татарстана загорелась фура с яйцами.

ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
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