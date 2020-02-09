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В Татарстане загорелась фура с яйцами — видео

12:17, 09.02.2020
В Татарстане загорелась фура с яйцами — видео
Фото: кадр видео

Сегодня ночью в Верхнеуслонском районе Татарстана загорелась фура с яйцами. Видеозапись места опубликована в соцсети.

Пожар случился у поселка Макулово. Огонь охватил полуприцеп грузовика «МАЗ». Как сообщает пресс-служба МЧС по РТ, грузовик направлялся из Мордовии в Зеленодольск. На трассе у поселка Макулово у него заклинило тормозную колодку и загорелся полуприцеп.

Пострадавших нет. Площадь пожара составила 24 квадратных метра.

Происшествия Татарстан
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