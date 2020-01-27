СМИ назвали автомобили, которые можно купить по льготным кредитам

Фото: ealnoevremya.ru / Роман Хасаев

«Российская газета» рассказала, какие автомобили можно купить по госпрограммам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в этом году.

В список вошел весь модельный ряд АвтоВАЗа: от самой бюджетной Lada Granta до флагманской Lada Vesta Sport, а также все внедорожники УАЗ.

Также со скидкой можно купить автомобили от Renault: Logan, Sandero, Logan Stepway, Sandero Stepway, а также версии кроссоверов Duster, Arkana и Kaptur стоимостью менее 1 млн рублей.

По госпрограмам можно купить машины компаний Hyundai (Creta, Solaris), Kia (Rio и Rio X-Line).



Напомним, с 1 января 2020 года Минпромторг России возобновил действие программ льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Общий объем субсидий на этот год составит 5 млрд рублей.

Ценовой барьер по-прежнему составляет 1 млн рублей. Размер скидки составляет 10% от стоимости автомобиля, для Дальнего Востока — 25%.