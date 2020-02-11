Плющенко считает, что Загитова и Медведева смогут делать четверные прыжки

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился ожиданиями от будущего Алины Загитовой и Евгении Медведевой в женском одиночном катании.



«Мне кажется, что и Загитова, и Медведева смогут в будущем делать четверные прыжки. А если говорить о рисках при исполнении, то они у всех есть.

И у маленьких девочек, и у взрослых. Если мы, конечно, говорим не про физкультуру, а про профессиональный спорт. Повторюсь, что риски есть у всех», — сказал Плющенко.

Напомним, ранее был опубликован новый рейтинг фигуристок, в котором Загитова опустилась на вторую строчку.