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Плющенко считает, что Загитова и Медведева смогут делать четверные прыжки

08:46, 11.02.2020
Плющенко считает, что Загитова и Медведева смогут делать четверные прыжки
Фото: fsrussia.ru

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился ожиданиями от будущего Алины Загитовой и Евгении Медведевой в женском одиночном катании.

«Мне кажется, что и Загитова, и Медведева смогут в будущем делать четверные прыжки. А если говорить о рисках при исполнении, то они у всех есть.

И у маленьких девочек, и у взрослых. Если мы, конечно, говорим не про физкультуру, а про профессиональный спорт. Повторюсь, что риски есть у всех», — сказал Плющенко.

Напомним, ранее был опубликован новый рейтинг фигуристок, в котором Загитова опустилась на вторую строчку.

СпортФигурное катание
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