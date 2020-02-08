Кихира возглавила мировой рейтинг фигуристок, Загитова — на втором месте

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Сегодня международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал обновленный рейтинг фигуристов по завершении сезона-2018/19. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Новый рейтинг возглавила японская фигуристка Рика Кихира, набравшая 4708 баллов. Всего 6 очков ей уступает олимпийская чемпионка Алина Загитова (4702), третьей стала Сатоко Мияхара (4089).

В десятку лучших также вошли три россиянки. Евгения Медведева опустилась на пятую строчку рейтинга, Алена Косторная — седьмая, Анна Щербакова — девятая. Победительница юниорского финала Гран-при и чемпионата России Камила Валиева занимает 109-е место (600 баллов).

Этот рейтинг составлен с учетом последних трех сезонов по результатам чемпионатов мира, Олимпийских игр, юниорских и взрослых Гран-при и других международных турниров.