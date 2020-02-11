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В Казани на Компрессорном могут построить 15 многоэтажек

07:20, 11.02.2020
В Казани на Компрессорном могут построить 15 многоэтажек

Группа компаний Алексея Семина выставила на продажу за 690 млн рублей четыре участка общей площадью 3,2 га на второй линии улицы Сибирский Тракт, между улицами Академика Арбузова и Халитова. Объявление сопровождается выразительной иллюстрацией — дорисованным снимком из Google, на котором в обрамлении торговых и офисных зданий высятся 15 многоэтажек разной этажности.

В этом районе вскоре может быть построено 15 жилых высоток. Спальный микрорайон, судя по эскизам, вырастет на улице Халитова, аккурат за торговым центром «Мегга Мебель» — там, где сейчас располагаются склады. Особым плюсом территории продавец указывает наличие всех коммуникаций — застройщикам не придется тянуть новые ветки водопровода, канализации, теплоцентрали.

Подробнее - в материале «Реального времени».

Общество Татарстан
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