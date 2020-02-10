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Минэкономразвития запустит маркетплейс для торговли имуществом банкротов

19:58, 10.02.2020
Минэкономразвития запустит маркетплейс для торговли имуществом банкротов
Фото: pixabay.com

В России появится специальный интернет-сервис с информацией о всех распродаваемых в рамках банкротств активах.

«Это будет специальная электронная площадка, на которой заранее до торгов будет вывешиваться вся информация о процедурах банкротства и объектах в конкурсной массе. Информацию можно будет отфильтровать и подготовиться к старту торгов», — сообщил аместитель министра экономического развития Илья Торосов (цитата по РБК).

По его словам, появление такой площадки повысит прозрачность и конкуренцию на торгах, а, следовательно, увеличит продажи и возврат задолженности кредиторам.

Законопроект Минэкономразвития также предлагает перевести все торги в процедуре банкротства на отобранные правительством онлайн-площадки для госзакупок. Такой статус имеют восемь операторов, в том числе «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан».

Ранее исследование показало, что к концу 2019 года количество разорившихся компаний-застройщиков оказалось почти вдвое больше, чем на начало 2018-го. Эта цифра выросла с 240 до 508.

Экономика
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