Российская телеведущая рассмеялась после слов о повышении размера социальных выплат — видео

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Телеведущая ГТРК «Камчатка» рассмеялась, рассказывая о повышении социальных выплат в России. Программа в эфир не вышла, но запись появилась в Instagram.

Она перечисляла, на что льготники могут потратить полагающиеся им 1155 рублей. После слов о 127,7 рубля, которые идут на проезд в пригородном или международном транспорте к месту лечения и обратно, ведущая не смогла сдержать смеха.

«Я старалась, вы слышали», — сказала она, извинившись перед коллегами.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году. С 1 февраля 2020 года коэффициент индексации для выплат, пособий и компенсаций составит 1,030, то есть они увеличатся на 3%.