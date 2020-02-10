Российская телеведущая рассмеялась после слов о повышении размера социальных выплат — видео
Телеведущая ГТРК «Камчатка» рассмеялась, рассказывая о повышении социальных выплат в России. Программа в эфир не вышла, но запись появилась в Instagram.
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#НЕМОГУМОЛЧАТЬ Вот за что люблю свою профессию, врут #журналисты намного хуже политиков. А иногда и вовсе не могут сдержать смеха, рассказывая зрителям об очередных свершениях российской власти. Ведущая «Вестей» Камчатки, читая текст об очередных индексациях выплат льготникам, не смогла сдержать смеха. Пришлось остановить запись, чтобы она пришла в себя. Жаль, что #эфир был не прямой, вот бы все посмеялись. Как вы думете, теперь ее уволят? #ПуляНедура #сми #журналист #журналистика #коррупция #пропаганда #медиа #ложь#чиновники #позор #власть #идиоты #политика #немогуиначе #пелевин #вести #льготы #правительство
Она перечисляла, на что льготники могут потратить полагающиеся им 1155 рублей. После слов о 127,7 рубля, которые идут на проезд в пригородном или международном транспорте к месту лечения и обратно, ведущая не смогла сдержать смеха.
«Я старалась, вы слышали», — сказала она, извинившись перед коллегами.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году. С 1 февраля 2020 года коэффициент индексации для выплат, пособий и компенсаций составит 1,030, то есть они увеличатся на 3%.Общество
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