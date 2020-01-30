В России с 1 февраля повысят социальные выплаты и пособия
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
С 1 февраля 2020 года коэффициент индексации для выплат, пособий и компенсаций составит 1,030, говорится в постановлении, которое опубликовано на сайте кабмина.
Ранее сообщалось, что в Конституции России (статья 75) хотят закрепить регулярную индексацию пособий и пенсий.
До этого СМИ сообщили, что в течение 2020 года в правительстве могут обсудить повышение размера пособия по безработице не ниже прожиточного минимума. Консультации были запланированы на 2018—2020 годы, но до сих пор не обсуждались.Общество
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