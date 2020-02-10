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В 2020 году на нацпроекты в Татарстане выделят 25 млрд рублей

16:40, 10.02.2020
В 2020 году на нацпроекты в Татарстане выделят 25 млрд рублей
Фото: «Реальное время»

Как сообщили сегодня на расширенном заседании коллегии Минэкономики РТ, в текущем году на реализацию национальных проектов в Татарстане планируется направить 24,9 млрд рублей. Из них 17,1 млрд рублей — из федерального бюджета, 7,8 млрд рублей — из республиканского.

Вместе с тем на строительство социальной и инженерной инфраструктуры в республике будет направлено порядка 50 млрд рублей, а на развитие транспортной инфраструктуры — 42,9 млрд рублей.

Напомним, что в 2019 году в Татарстане при реализации нацпроектов сэкономили более 234 млн рублей.

ЭкономикаБюджет Татарстан
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