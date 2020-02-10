Гражданин Таджикистана пытался вывезти из Казани 3 тыс. масок

В аэропорту Казани остановили 41-летнего жителя Таджикистана, который пытался вывезти 2 915 медицинских масок и 3 080 каналонаполнителей для пломбирования корневых зубов.

Как сообщил мужчина, маски и каналонаполнители принадлежат не ему, а его другу, который попросил передать их своему брату в Душанбе. При этом он не задекларировал товар.

В итоге груз был изъят и направлен на экспертизу для определения рыночной стоимости, а на мужчину составили дело об административном правонарушении, сообщили в Татарстанской таможне.

Ранее сообщалось, что правительство России рассматривает возможность временно запретить экспорт медицинских масок и средств защиты из России.