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Гражданин Таджикистана пытался вывезти из Казани 3 тыс. масок

16:24, 10.02.2020
Гражданин Таджикистана пытался вывезти из Казани 3 тыс. масок
Фото: realnoevremya.ru

В аэропорту Казани остановили 41-летнего жителя Таджикистана, который пытался вывезти 2 915 медицинских масок и 3 080 каналонаполнителей для пломбирования корневых зубов.

Как сообщил мужчина, маски и каналонаполнители принадлежат не ему, а его другу, который попросил передать их своему брату в Душанбе. При этом он не задекларировал товар.

В итоге груз был изъят и направлен на экспертизу для определения рыночной стоимости, а на мужчину составили дело об административном правонарушении, сообщили в Татарстанской таможне.

Ранее сообщалось, что правительство России рассматривает возможность временно запретить экспорт медицинских масок и средств защиты из России.

Общество Татарстан
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