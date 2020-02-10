В Татарстане на карантин из-за ОРВИ полностью закрывались четыре школы и три детсада

В Татарстане на карантин из-за ОРВИ с 31 января по 7 февраля полностью были закрыты четыре школы в трех муниципальных районах и три детсада в двух районах.

Две школы были закрыты в Азнакаевском районе и по одной образовательной организации в Ново-Савиновском и Кировском районах Казани, а также два детских сада в Алексеевском и Арском районах.

Также на карантин был закрыт 201 класс в 11 школах 11 муниципальных образований, сообщает Минобрнауки РТ.

Ранее сообщалось, что в Казани на карантин по ОРВИ закрыли 160 классов в 34 казанских школах. В двух учебный процесс полностью приостановили, речь идет о лицее №177 Ново-Савиновского района и лицее №182 Кировского района.