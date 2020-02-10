Нападающий «Зенита» Артем Дзюба планирует выпустить книгу

Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба рассказал о планах выпустить книгу после завершения игровой карьеры.

«Я долго думал, но друзья говорят, что надо и я чувствую, что, наверное, надо, но только, когда закончу карьеру. Это будет, наверное, книга голая правда. Я в ней не буду заигрывать, буду называть вещи своими именами. Я не тот человек, который будет утаивать чего-то. Иногда лучше горькая правда, чем все-таки удобные друг для друга.



Есть вещи, которые никогда не понять ни мне, ни многим, но все будут отмалчиваться, а я в книге все расскажу, весь путь. Положительный ли я герой? Я не знаю. Не идеальный — это точно. Но то, что ждут люди, для меня это очень приятно. Значит я что-то сделал большое в футболе и в спорте», — рассказал Дзюба в интервью Илье Казакову на телеканале «Россия-24".

В нынешнем сезоне нападающий «Зенита» с 11 забитыми голами возглавляет гонку лучших бомбардиров РПЛ.

Ранее сообщалось, что Дзюба сыграет ангела-хранителя в детской комедии.