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Футболист Артем Дзюба сыграет ангела-хранителя в детской комедии

14:35, 10.12.2019
Футболист Артем Дзюба сыграет ангела-хранителя в детской комедии
Фото: instagram.com/zenit_spb

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба сыграет самого себя в детской комедии «Я не Дзюба», сообщает режиссер фильма Леонид Пляскин.

«Это вечная тема — каждый подросток всегда думает, что он недостаточно красивый. Герой фильма — обаятельный мальчишка, но очень толстый, он мечтает играть в футбол.

К нему приходит ангел в виде Дзюбы и говорит, что он будет играть в футбол лучше всех, не похудев ни на килограмм», — сказал Пляскин.

Ожидается, что бюджет фильма составит около 71 млн рублей.

СпортФутболОбщество
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