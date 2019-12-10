Футболист Артем Дзюба сыграет ангела-хранителя в детской комедии

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба сыграет самого себя в детской комедии «Я не Дзюба», сообщает режиссер фильма Леонид Пляскин.

«Это вечная тема — каждый подросток всегда думает, что он недостаточно красивый. Герой фильма — обаятельный мальчишка, но очень толстый, он мечтает играть в футбол.

К нему приходит ангел в виде Дзюбы и говорит, что он будет играть в футбол лучше всех, не похудев ни на килограмм», — сказал Пляскин.

Ожидается, что бюджет фильма составит около 71 млн рублей.