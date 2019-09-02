Россельхознадзор сообщил об африканской чуме свиней в восьми регионах РФ

В августе африканская чума свиней (АЧС) в России была отмечена в восьми регионах. Среди них Нижегородская область.

Там, как и в Тверской и Новгородской областях, обнаружены дикие кабаны, переносившие инфекцию, передает «Интерфакс».

В Приморском крае и Курской области вирус выявлен в дикой природе и среди домашних свиней. В Амурской, Калининградской и Волгоградской областях — только среди домашних свиней.

Всего было обнаружено 26 очагов АЧС, это на 10 больше, чем в июле.

По данным ведомства, в августе по одному случаю классической чумы свиней было отмечено в России и Бразилии. Также в РФ и США было зарегистрировано по одному случаю болезни Ньюкасла (вирусное заболевание птиц), во Вьетнаме, ЮАР и на Тайване обнаружен высокопатогенный грипп птиц, в Израиле и Китае — ящур.