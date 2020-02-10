Стало известно, как будет выглядеть памятник воинам-афганцам в Казани

Макет нового памятника воинам-интернационалистам в Казани представят 15 февраля в парке Победы, в день 31-й годовщины вывода советских войск из Афганистана. В 9 утра там состоится митинг и церемония возложения цветов к Вечному огню.



Глава татарстанского Союза ветеранов Афганистана Евгений Кабыш описал общую концепцию памятника для «Реального времени».

«Это должны быть три человека перед заданием или уже завершившие боевое задание. И чтобы, понимаете, была не скорбь, а чувство выполненного долга. Понимаете, скульпторам иногда трудно объяснить. Они думают, что мы страдали и плакали там. А вы спросите у любого афганца... Да, мы теряли там друзей своих, но это было светлое время. И из-за этого [создание макета] и задержалось немного — надоели все время скорбные лица. Памятник должен быть не погибшим, а живым — тем, кто выполнил свой долг», — объяснил он.

По его словам, частью композиции станет и список погибших на Афганской войне. Автором макета стал известный скульптор Александр Кислов — он создал барельеф в мемориальном комплексе парка Победы, металлическое древо у фасада Дворца земледельцев в Казани и памятник советскому авиаконструктору Андрею Туполеву.

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