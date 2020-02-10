Мосгорсуд оправдал экс-владельца фабрики «Меньшевик», застрелившего охранника

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Московский городской суд признал бывшего собственника фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова невиновным в убийстве охранника предприятия с целью помешать судебным приставам изъять фабрику.

«Оправдать Аверьянова Илью Ивановича за отсутствием состава преступления», — передает ТАСС решение суда, которое было вынесено на основании вердикта суда присяжных.

Из решения присяжных следует, что убийство охранника Осипова произошло не для того, чтобы помешать работе судебных приставов. Таким образом, действия Аверьянова не попали под статьи УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека» и «Убийство, совершенное в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности»

Суд решил направить уголовное дело об убийстве охранника на дораследование.

Напомним, что Аверьянов открыл стрельбу на собственной фабрике в декабре 2017 года. В результате погиб один из охранников фабрики. Но Аверьянов утверждал, что силовики совместно с криминалом организовали рейдерский захват предприятия и охранник принадлежал к преступной группе.