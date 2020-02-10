В Казани и Подмосковье прогнозируют рост тарифов метро из-за МСЗ

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Строительство мусоросжигательных заводов в Казани и Подмосковье вызовет рост цен на проезд в метро. Но только на 3 копейки.

Такой невысокий рост прогнозирует глава «РТ-Инвеста» Андрей Шипелов.

Для субсидирования строительства мусоросжигательных заводов «РТ-Инвест» в Подмосковье и Казани был введен «зеленый тариф» — возобновляемые источники энергии, договор о поставке мощностей на оптовый рынок электроэнергии.

«Это 67% выручки заводов по термической переработке. Это дает удорожание на первой ценовой зоне оптового рынка электроэнергии и мощности, которая распространяется только на промышленность, 0,1%», — рассказал Шипелов в интервью РБК