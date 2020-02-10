Педан о возможной игре против Гарипова: «Без разницы, какая фамилия у вратаря в топ-клубе»

Защитник «Ак Барса» Андрей Педан рассказал о ходе подготовки казанской команды к возобновлению регулярного чемпионата КХЛ после паузы на Евротур.

— Как самочувствие после долгого отсутствия из-за травмы?

— Чувствую себя отлично, прошла пара месяцев, соскучился по хоккею, так что завтра будет интересно.

— Сказали уже, будешь играть завтра?

— Нет, но я думаю, что буду.

— Что скажете про «Авангард»?

— Хорошая команда, быстрая. Играет по плану тренера. Для нас это принципиальный матч, потому что боремся за первое место. Больше нечего сказать.

— То, что вам, возможно, предстоит сыграть против Гарипова, в команде как-то обсуждается?

— Для нас без разницы, у всех топ-клубов хорошие вратари. Без разницы, какая фамилия у вратаря, они все достойны играть.

— Прошлогодние 0:4 в плей-офф как-то делают матч принципиальным?

— Это было в прошлом году, а мы живем настоящим. Это новый сезон, и будет новая игра. Сейчас важнее всего два очка.

— Что будет главным фактором для победы над Омском?

— Правильная позиционная игра, стабильная оборона и реализация своих моментов. С такими командами туда-сюда не бегают, будет пара моментов, которые надо реализовать. Игра в большинстве и меньшинстве — также ключевой фактор, — приводит слова Педана корреспондент «Реального времени».