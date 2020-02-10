Дмитрий Квартальнов: «Мы не имеем права не отпускать игроков в сборную»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов рассказал о подготовке казанского клуба к возобновлению регулярного первенства КХЛ.

— Билялов не слишком удачно дебютировал за сборную. В каком моральном состоянии он находится?

— Я его еще не видел, так что не знаю пока. Возможно, он завтра сыграет в воротах. Мы не имеем право не отпускать игроков в сборную. Ребята сами принимают решение. У меня точно такого не было, чтобы я говорил им «не вздумайте ехать». Мы провели перерыв в рабочем режиме и довольны тем, что выполнили.

— Что скажете о Галимове в сборной?

— Играл и в большинстве, и в меньшинстве. На него была большая нагрузка. В целом неплохо сыграл. Я смотрел, у него было много моментов, единственное с реализацией были проблемы. Если бы один забил, то чувствовал бы себя увереннее, но он справился. Вообще, сама итоговая картинка смазанная, ребята проиграли все игры, сделать какую-то серьезную оценку сложно.

— Впереди матч с «Авангардом». Что будет главное в этом матче?

— Будет борьба характеров. Была пауза небольшая, долго не играли. Надо будет потерпеть первый период, сыграть в свою игру, на своих сильных качествах. А так, думаю, будет интересная встреча. Любой компонент важен. Хотя иногда статистика лукавит. Смотришь, вроде хорошие игры, а результат говорит совершенно другое. Вбрасывания — это, конечно, ключевой момент в игре, — приводит слова Квартальнова корреспондент «Реального времени».