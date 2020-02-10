Вайсфельд о перспективах «Ак Барса» в плей-офф: «Билялов — вратарь не для больших дел»

Фото: Дмитрий Слезин

Эксперт КХЛ ТВ и бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд в своей колонке в «Реальном времени» оценил шансы казанского «Ак Барса» в предстоящем плей-офф КХЛ.



«Если честно, я почему-то сомневаюсь в перспективах «Ак Барса» в плей-офф. С большим уважением отношусь к Дмитрию Квартальнову, но, с моей точки зрения, его команды могут показывать хороший хоккей, только находясь на пике функциональных возможностей. И если «барсы» вдруг где-то не угадают с подготовкой, будет очень сложно.

Я не говорю, что «Ак Барс» обязательно провалится или что у него непременно будут проблемы. Но я не удивлюсь, если трудности у команды появятся уже в первом раунде.

Что касается вратарской линии и недавнего неудачного матча Тимура Билялова в составе сборной, то я считаю, что для такой организации обороны, как у Казани, Билялов просто идеальный вратарь. Но, с моей точки зрения, Тимур — вратарь не для больших дел.

С другой стороны, есть «Авангард» — очень системная команда, у которой в плей-офф неожиданных проблем быть не должно. По поводу их успешного выступления в предстоящем Кубке Гагарина особых сомнений нет», — считает Вайсфельд.

Полностью колонку Вайсфельда для «Реального времени» можно прочитать здесь.