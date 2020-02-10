Казанский авиазавод войдет в «Ростех» вместе с другими предприятиями ОАК

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В ПАО «Туполев» сообщили «Реальному времени», что Казанский авиазавод имени С.П. Горбунова включен в контур проводимых корпоративных процедур в рамках процесса интеграции «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) в состав ГК «Ростех».

Тем временем корпорация проводит допэмиссию более чем на 60 млрд рублей. Предполагается выпустить еще 70,5 млрд акций.

В ОАК пояснили, что при помощи такой операции планируется довести средства по госпрограммам модернизации производства и развитию авиационных программ до предприятий, входящих в корпорацию.

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