Казанский авиазавод войдет в «Ростех» вместе с другими предприятиями ОАК
В ПАО «Туполев» сообщили «Реальному времени», что Казанский авиазавод имени С.П. Горбунова включен в контур проводимых корпоративных процедур в рамках процесса интеграции «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) в состав ГК «Ростех».
Тем временем корпорация проводит допэмиссию более чем на 60 млрд рублей. Предполагается выпустить еще 70,5 млрд акций.
В ОАК пояснили, что при помощи такой операции планируется довести средства по госпрограммам модернизации производства и развитию авиационных программ до предприятий, входящих в корпорацию.
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