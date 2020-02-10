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83-летняя россиянка стала чемпионкой мира по зимнему плаванию

09:09, 10.02.2020
83-летняя россиянка стала чемпионкой мира по зимнему плаванию
Фото: tonus-perm.ru

83-летняя россиянка Нина Максимова завоевала две золотые медали на завершившимся в Словении чемпионате мира по зимнему плаванию. Об этом сообщает издание "Солевар".

Жительница Перми стала победительницей на дистанциях в 25 и 50 метров вольным стилем.

Мировое первенство по зимнему плаванию проходило с 3 по 9 февраля в Словении на озере Блед, где температура воды во время соревнований была всего +1°С. Всего на турнире приняли участие 1042 человека из 36 стран.

Нина Алексеевна занимается плаванием с шести лет, по профессии она инженер.

СпортОбщество
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