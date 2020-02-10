Программисты разработали программу для переноса на кириллицу татарских текстов с арабской графики

В Татарстане разработали программу для переноса татарских текстов с арабской графики на кириллицу. Ученые института языка, литературы и искусства имени Ибрагимова АН РТ создали уникальный алгоритм для переноса графики, а программисты разработали саму программу.

По словам ученых, основная сложность заключалась в том, что арабская вязь является очень сложной, и с ней невозможно работать, переставляя символы.

«Начиная работу, мы поинтересовались наличием подобных программ у других народов. Найти не удалось. Слышали, что есть программа для турецкого языка, но на просторах интернета ее не нашли. Возможности программы большие, может быть, в дальнейшем можно будет сделать ее общетюркской, для этого нужно просто ввести в программу словарный запас каждого языка», — цитирует «Татар-Информ» заведующего Центром письменного и музыкального наследия Ильгама Гумерова.

Пока программа работает в пилотном режиме. Она способна переносить до 75% текста. В будущем программисты надеются усовершенствовать ее и выложить в открытый доступ.



Ранее издательский дом «Хузур» ДУМ РТ приступил к работе над аудиоверсией перевода смыслов Корана на татарском языке, подготовленного муфтиятом Татарстана.

