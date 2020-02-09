УНИКС дома обыграл «Цмоки-Минск», Лиходей набрал 19 очков
УНИКС в домашнем матче Единой лиги ВТБ обыграл «Цмоки-Минск» (85:71).
Казанцы активно начали игру и выиграли первую половину встречи с преимуществом в 13 очков. В третьей и четвертой четвертях гости пытались отыграться, но в итоге победа осталась за УНИКСом.
Самым результативным в составе казанцев стал Валерий Лиходей, набравший 19 очков.
УНИКС (Россия) — «Цмоки-Минск» (Белоруссия) — 85:71 (27:15, 18:17, 22:20, 18:19).СпортБаскетбол Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым