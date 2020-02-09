Школьница из Томска купила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга за $1

Американский писатель Стивен Кинг продал 16-летней Диане Костыриной из Томска права на экранизацию рассказа «Женщина в палате» за $1. Это произошло в рамках проекта Кинга Dollar Babies, цель которого — дать студентам и ученикам киношкол шанс снять фильм по одному из его рассказов.

По условиям проекта картина должна быть готова до 30 июня и показана на фестивале Dollar Babies Russia в Краснодаре, пишет ТАСС со ссылкой на продюсера ленты, руководителя киноклуба «Сибирские киномастерские» Роман Дваладзе.

«Насколько я знаю, Кинг ежегодно выдает от пяти до десяти таких разрешений на экранизацию по всему миру. Мы единственные из России в этом году, кто получил такие права. Главный приз — картина попадет в личную коллекцию Стивена Кинга. Режиссер, 30 лет назад выигравший в конкурсе, экранизировал потом «Зеленую милю», то есть главный приз по сути — пропуск в киноиндустрию, что самое ценное, я считаю», — отметил руководитель киноклуба.

Рассказ «Женщина в палате» повествует о переживаниях мужчины, который должен незаконно дать своей матери, умирающей в больничной палате от рака желудка, смертельную дозу болеутоляющих таблеток.

Ранее Стивен Кинг удалил свою страницу в Facebook. Он заявил, что сделал это в знак протеста против политической рекламы и отсутствия должной защиты персональных данных.